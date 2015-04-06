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    Обнародована повестка визита президента Турции в Иран

    Эрдоган встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Саидом Али Хаменеи и президентом страны Хасаном Рухани

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 7 апреля президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган отбудет в Тегеран для участия на втором заседании Совет сотрудничества высшего уровня между Турцией и Ираном.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, планируются встречи Эрдогана с верховным лидером Ирана аятоллой Саидом Али Хаменеи и президентом страны Хасаном Рухани.

    В рамках визита ожидается обсуждение ситуации в мире, регионе, Йемене, Ираке и Сирии, а также вопросов двустороннего сотрудничества.

    Кроме того, планируется оценка соглашения, достигнутого между Ираном и странами "шестерки" (США, Германия, Великобритания, Франция, Россия и Китай) по ядерной программе.  

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