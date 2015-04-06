Обнародована повестка визита президента Турции в Иран

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 7 апреля президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган отбудет в Тегеран для участия на втором заседании Совет сотрудничества высшего уровня между Турцией и Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, планируются встречи Эрдогана с верховным лидером Ирана аятоллой Саидом Али Хаменеи и президентом страны Хасаном Рухани.

В рамках визита ожидается обсуждение ситуации в мире, регионе, Йемене, Ираке и Сирии, а также вопросов двустороннего сотрудничества.

Кроме того, планируется оценка соглашения, достигнутого между Ираном и странами "шестерки" (США, Германия, Великобритания, Франция, Россия и Китай) по ядерной программе.