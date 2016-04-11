Обнародованы результаты проведенного в Грузии опроса, связанного с членством страны в ЕС и НАТО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ 77% граждан Грузии поддерживает вступление страны в Евросоюз (ЕС), а 69% - выступают сторонниками за членство в НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, данная статистика является результатом опроса, проведенного в Грузии Национальным демократическим институтом (NDI).

Опрос проводили с 23 февраля по 14 марта. По всей Грузии были опрошены 3900 человек.

Исследования NDI финансируются Шведским агентством развития и сотрудничества (Sida).