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    Обнародованы результаты проведенного в Грузии опроса, связанного с членством страны в ЕС и НАТО

    Исследования финансируются Шведским агентством развития и сотрудничества

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ 77% граждан Грузии поддерживает вступление страны в Евросоюз (ЕС), а 69% - выступают сторонниками за членство в НАТО. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, данная статистика является результатом опроса, проведенного в Грузии Национальным демократическим институтом (NDI). 

    Опрос проводили с 23 февраля по 14 марта. По всей Грузии были опрошены 3900 человек.

    Исследования NDI финансируются Шведским агентством развития и сотрудничества (Sida).

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