После подсчета более половины голосов Эрдоган продолжает лидировать во втором туре президентских выборов в Турции

Обнародованы предварительные результаты второго тура президентских выборов в Турции.

В рамках второго тура президентских выборов в Турции обработано 55 процентов бюллетеней.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,80 процента голосов.

Председатель Республиканской народной партии (РНП), кандидат в президенты от “Национального союза” Кемаль Кылычдароглу соответственно набирает 44,20 процента голосов.

19:24

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции сняла с 19:15 по бакинскому времени запрет на обнародование данных обработки бюллетеней в рамках второго тура президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", по результатам обработки 42,78 процента бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 57,09 процента голосов.

Председатель Республиканской народной партии (РНП), кандидат в президенты от “Национального союза” Кемаль Кылычдароглу соответственно набирает 42,91 процента голосов.

19:10

Обнародованы предварительные результаты второго тура президентских выборов в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Yeni Şafak.

Так, по результатам обработки 21,05 процента бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 60,07 процента голосов.

Председатель Республиканской народной партии (РНП), кандидат в президенты от “Национального союза” Кемаль Кылычдароглу соответственно набирает 39,3 процента голосов.

Напомним, что сегодня в Турции прошел второй тур президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжили борьбу во втором туре.