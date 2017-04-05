Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы потери армянской армии, понесенные в небоевых условиях в этом году. В январе-марте 2017 года в ВС Армении зафиксированы 2 убийства (нарушение правил обращения с оружием), 2 несчастных случая (ДТП и отравление угарным газом), 1 случай самоубийства или доведения до самоубийстваа.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи.

Обстоятельства еще одного инцидента пока не установлены.

В исследовании говорится, что за тот же период прошлого года в ВС Армении также было зафиксировано 3 убийства, 5 несчастных случаев, 5 самоубийств или доведений до самоубийства.