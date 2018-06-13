Обнародованы подробности задержания мэра-азербайджанца в Грузии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Прокуратура Грузии обвинила депутата парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Азера Сулейманова в расправе над жителем Марнеули (регион Квемо-Картли) Эльчином Алахвердиевым, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Расследование началось после того, как во вторник "Студия монитор", занимающаяся журналистскими расследованиями, обнародовала сюжет о том, как расправились над жителем Марнеули, который во время акций протеста в Тбилиси нецензурно выразился в отношении председателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова.

"Член парламента Азер Сулейманов потребовал от Эльчина Алахвердиева объяснить, по чьему заданию он осуществил включение в прямой эфир в социальной сети с указанным видеообращением, в результате чего Азер Сулейманов, Рамин Алахвердиев (депутат районного совета Марнеули от правящей партии - ред.) и гражданин Э.Г. нанесли Эльчину Алахвердиеву физическое оскорбление", - сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

Это, по данным прокуратуры, произошло в офисе Нацдвижения. Далее Эльчина Алахвердиева отвезли на территорию одного из ресторанов, где их ждал мэр Абазов. Абазов плюнул в Алахвердиева и ударил его, а после вынудил включить в интернете прямой эфир, извиниться за сделанные ранее заявления и оскорбить свою жену.

Сегодня утром стало известно о задержании мэра Марнеули Т.Абазова. Его обвиняют в "унижающем или нечеловеческом обращении, совершенным чиновником или приравненным к нему лицом группой лиц", что карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Против Рамина Алахвердиева и гражданина Э.Г. уголовное дело возбуждено по статье "насилие, совершенное группой лиц". Им грозит штраф или общественно полезные труды на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

В отношении Азера Сулейманова было вынесено постановление о его привлечении к уголовной ответственности по статье "насилие, совершенное группой лиц", что карается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.