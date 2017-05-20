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    Обнародованы официальные итоги президентских выборов в Иране

    Хасан Рухани заручился поддержкой 57% проголосовавших

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Действующий президент Ирана Хасан Рухани одержал победу на президентских выборах в Иране. Как сообщает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом  заявил  в Штабе по проведению выборов министр внутренних дел  страны Абдольреза Рахмани Фазли.

    Он огласил  окончательные итоги состоявшихся  19 мая выборов. 

    Так, Х. Рухани заручился поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Его основной соперник - экс-генпрокурор Эбрахим Раиси - получил 15,786 млн голосов (38,5%). 

    Всего обработано 41,220 млн бюллетеней.

    Для победы уже в первом туре выборов кандидату было необходимо набрать более 50% голосов.

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