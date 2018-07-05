Обнародованы имущество и долг Эрдогана

© REUTERS

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств на банковском счету президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также названо имущество, которым он владеет.

Как сообщает Report, помимо окончательных результатов прошедших 24 июня внеочередных президентских выборов, издание "Resmi Gazete" также опубликовало информацию об имуществе Р.Т.Эрдогана.

На данный момент у президента Турции имеются наличные средства на сумму 6 млн 347 тыс. турецких лир (1 млн 355 тыс. 270 долларов). Сюда также включен его дом, приобретенный в 2017 году в Ускударе за 4 млн турецких лир (855 тыс. долларов).

Согласно официальной информации, Р.Т.Эрдоган задолжал бизнесмену Мехмету Гюру 2 млн турецких лир (427 тыс. долларов).