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Обнародованы имена погибших в Украине азербайджанцев 

Обнародованы имена погибших в Украине азербайджанцев  Обнародованы имена азербайджанцев, погибших до сегодняшнего дня в ходе военных событий в Украине.
В регионе
11 марта 2022 г. 14:04
Обнародованы имена погибших в Украине азербайджанцев 

Обнародованы имена азербайджанцев, погибших до сегодняшнего дня в ходе военных событий в Украине.

Как сообщает Report, в списке семь имен.

В ходе событий в Украине погибли:

1. Исмаилов Неймат, 1976 года рождения;
2. Исмаилов Рагим, 1966 года рождения;
3. Исмаилов Габил, 1995 года рождения;
4. Салманов Джамал, 1997 года рождения.

Вышеупомянутые в машине попали под обстрел во время эвакуации из Одесской области, когда приближались к границе Молдавии.

5. Мамедов Гошгар, 1987 года рождения - попал под обстрел в Харькове при выходе на улицу;
6. Амрахов Эльнур, 1978 года рождения - погиб во время взрыва, при оказании помощи раненым в Черниговской области;
7. Сулейманов Арзу, 1984 года рождения - его машина попала под ракетный обстрел в Чернигове.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək Ukraynada həlak olan azərbaycanlıların adları açıqlanıb - SİYAHI

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