Обнародованы имена погибших в Украине азербайджанцев 

Обнародованы имена азербайджанцев, погибших до сегодняшнего дня в ходе военных событий в Украине.
Как сообщает Report, в списке семь имен.
В ходе событий в Украине погибли:
1. Исмаилов Неймат, 1976 года рождения;
2. Исмаилов Рагим, 1966 года рождения;
3. Исмаилов Габил, 1995 года рождения;
4. Салманов Джамал, 1997 года рождения.
Вышеупомянутые в машине попали под обстрел во время эвакуации из Одесской области, когда приближались к границе Молдавии.
5. Мамедов Гошгар, 1987 года рождения - попал под обстрел в Харькове при выходе на улицу;
6. Амрахов Эльнур, 1978 года рождения - погиб во время взрыва, при оказании помощи раненым в Черниговской области;
7. Сулейманов Арзу, 1984 года рождения - его машина попала под ракетный обстрел в Чернигове.