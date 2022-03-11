Обнародованы имена погибших в Украине азербайджанцев

Обнародованы имена азербайджанцев, погибших до сегодняшнего дня в ходе военных событий в Украине.

Обнародованы имена азербайджанцев, погибших до сегодняшнего дня в ходе военных событий в Украине.

Как сообщает Report, в списке семь имен.

В ходе событий в Украине погибли:

1. Исмаилов Неймат, 1976 года рождения;

2. Исмаилов Рагим, 1966 года рождения;

3. Исмаилов Габил, 1995 года рождения;

4. Салманов Джамал, 1997 года рождения.

Вышеупомянутые в машине попали под обстрел во время эвакуации из Одесской области, когда приближались к границе Молдавии.

5. Мамедов Гошгар, 1987 года рождения - попал под обстрел в Харькове при выходе на улицу;

6. Амрахов Эльнур, 1978 года рождения - погиб во время взрыва, при оказании помощи раненым в Черниговской области;

7. Сулейманов Арзу, 1984 года рождения - его машина попала под ракетный обстрел в Чернигове.