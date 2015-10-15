Обнародованы имена и число иранских генералов, погибших в Сирии за последние два года

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ За последние два года в Сирии погибли 8 генералов иранской армии, поддерживающей силы Башара Асада.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство "Анадолу".

Согласно информации, в Сирии за последние три дня были убиты бригадный генерал Гусейн Хамадани, генерал-майор Фаршад Хасунизаде и бригадный генерал Хамид Мухтарбанд иранской революционной гвардии.

В Дамаске, Алеппо и аль-Кунейтре были убиты генералы Хасан Шетери, Мухаммад Джемализаде, Абдуллах Искендери, Джаббар Дерисави и Али Аллахдади.

Они были убиты членами ИГИЛ и Израилем.