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    Обнародованы имена и число иранских генералов, погибших в Сирии за последние два года

    Они были убиты членами ИГИЛ и Израилем

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ За последние два года в Сирии погибли 8 генералов иранской армии, поддерживающей силы Башара Асада. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство "Анадолу". 

    Согласно информации, в Сирии за последние три дня были убиты бригадный генерал Гусейн Хамадани, генерал-майор Фаршад Хасунизаде и бригадный генерал Хамид Мухтарбанд иранской революционной гвардии.

    В Дамаске, Алеппо и аль-Кунейтре были убиты генералы Хасан Шетери, Мухаммад Джемализаде, Абдуллах Искендери, Джаббар Дерисави и Али Аллахдади. 

    Они были убиты членами ИГИЛ и Израилем.

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