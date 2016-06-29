Обнародованы детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы детали телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, администрация президента Турции распространила информацию о разговоре президентов.

Согласно информации, в ходе телефонной беседы главы государств подчеркнули важность необходимых действий по восстановлению двусторонних отношений, сотрудничества для предотвращения политического и гуманитарного кризиса в регионе.

Президенты отметили, что проявят решительность для восстановления двусторонних отношений и в борьбе с терроризмом.