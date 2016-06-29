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    Обнародованы детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом

    Президенты отметили, что проявят решительность для восстановления двусторонних отношений и в борьбе с терроризмом

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы детали телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, администрация президента Турции распространила информацию о разговоре президентов. 

    Согласно информации, в ходе телефонной беседы главы государств подчеркнули важность необходимых действий по восстановлению двусторонних отношений, сотрудничества для предотвращения политического и гуманитарного кризиса в регионе. 

    Президенты отметили, что проявят решительность для восстановления двусторонних отношений и в борьбе с терроризмом.

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