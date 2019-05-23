Обнародовано количество погибших и раненых в результате стихийного бедствия в Иране

В результате селей и урагана в Иране с 8 мая по 22 мая погибли 24, ранены 55 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом подчеркивается в письменном заявлении, распространенном пресс-секретарем Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Муджтабой Халиди.

По его словам, в провинциях Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Занджан, Резави Хорасан, Южный Хорасан, Чахармахал Бахтияри, Исфахан, Кирманшах, Курдистан, Фарс, Хузестан, Кирман, Лорестан, Центральный Кохкилуе-Буер Ахмед и Гилан с 8 по 22 мая в результате ливней и урагана погибли 24 человека, в том числе 4 унесли сели, 20 ударили молнии, 55 человек были ранены.