Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число самоубийств в армии Армении. В 2015 году зарегистрировано 6 самоубийств и фактов доведения до самоубийства. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян.

Четверо военнослужащих погибли в результате несчастных случаев. Причиной гибели троих военнослужащих стало нарушение правил несения службы.