Обнародовано число граждан Азербайджана в тюрьмах Грузии

В Грузии отбывают наказание 106 граждан Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в апрельском отчете Национального статистического управления страны.

По сравнению с минувшим месяцем число заключенных граждан Азербайджана в соседней Грузии сократилось на 6 человек.

Отметим, что в Грузии в качестве обвиняемых значатся 16 граждан Азербайджана, из которых 11 мужчин и 5 женщин. Число осужденных граждан Азербайджана составляет 90 человек, 81 из которых - мужчины, 9 - женщины.

Под пробационным контролем находятся 23 гражданина Азербайджана, 21 из которых мужчины и 2 - женщины.