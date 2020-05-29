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Обнародовано число граждан Азербайджана в тюрьмах Грузии

Обнародовано число граждан Азербайджана в тюрьмах Грузии

В Грузии отбывают наказание 106 граждан Азербайджана. 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в апрельском отчете Национального статистического управления страны. 

По сравнению с минувшим месяцем число заключенных граждан Азербайджана в соседней Грузии сократилось на 6 человек. 

Отметим, что в Грузии в качестве обвиняемых значатся 16 граждан Азербайджана, из которых 11 мужчин и 5 женщин. Число осужденных граждан Азербайджана составляет 90 человек, 81 из которых - мужчины, 9 - женщины. 

Под пробационным контролем находятся 23 гражданина Азербайджана, 21 из которых мужчины и 2 - женщины.

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