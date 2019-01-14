Обнародовано число граждан Азербайджана, содержащихся в тюрьмах Грузии

Тбилиси. 14 января REPORT.AZ/ В настоящее время 94 гражданина Азербайджана содержатся в грузинских тюрьмах.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается в отчете министерства юстиции Грузии за ноябрь прошлого года.

21 гражданин (20 мужчин, 1 женщина) Азербайджана - обвиняемые в соседней Грузии, 73 гражданина (65 мужчин, 8 женщин) приговорены к тюремному заключению.

Граждане Азербайджана составляют 16% иностранцев, содержащихся в грузинских тюрьмах.

В Грузии отбывают наказание 588 граждан из 46 стран, среди них граждане Турции (124 заключенных) занимают первое место.

В тюрьмах соседней Грузии содержатся 118 иранцев, 75 россиян и 27 граждан Армении.