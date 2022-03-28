Обнародовано число браков, заключенных между гражданами Азербайджана и Грузии

В 2018-2021 годах 836 граждан Азербайджана заключили официальные браки с гражданами Грузии.

В 2018-2021 годах 836 граждан Азербайджана заключили официальные браки с гражданами Грузии.

Об этом в ответ на запрос грузинского бюро Report сообщили в Агентстве развития государственных услуг Министерства юстиции Грузии.

Согласно информации, из них 361 - мужчины, 475 - женщины.

По данным на 14 февраля текущего года, за последние четыре года наибольшее количество бракосочетаний между гражданами Азербайджана и Грузии зарегистрировано в 2021 году (327), наименьшее количество браков - в 2020 году (142).

За отчетный период 151 граждан Азербайджана заключила брак в Грузии. В первой десятке иностранных граждан, оформивших брак в соседней стране, Азербайджан занял восьмое место.