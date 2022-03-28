О нас
Аудио новости

Обнародовано число браков, заключенных между гражданами Азербайджана и Грузии

Обнародовано число браков, заключенных между гражданами Азербайджана и Грузии В 2018-2021 годах 836 граждан Азербайджана заключили официальные браки с гражданами Грузии.
В регионе
28 марта 2022 г. 14:19
Обнародовано число браков, заключенных между гражданами Азербайджана и Грузии

В 2018-2021 годах 836 граждан Азербайджана заключили официальные браки с гражданами Грузии.

Об этом в ответ на запрос грузинского бюро Report сообщили в Агентстве развития государственных услуг Министерства юстиции Грузии.

Согласно информации, из них 361 - мужчины, 475 - женщины.

По данным на 14 февраля текущего года, за последние четыре года наибольшее количество бракосочетаний между гражданами Азербайджана и Грузии зарегистрировано в 2021 году (327), наименьшее количество браков - в 2020 году (142).

За отчетный период 151 граждан Азербайджана заключила брак в Грузии. В первой десятке иностранных граждан, оформивших брак в соседней стране, Азербайджан занял восьмое место.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Son illərdə Azərbaycan və Gürcüstan vətəndaşları arasında bağlanan nikahların sayı məlum olub

Экслюзивные новости

Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi