Обнародована сумма пенсии, предназначенной для экс-президентов Армении

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян ежемесячно будут получать пенсию в размере 1930 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в проекте госбюджета, слушания по которому продолжились 2 ноября в комиссиях парламента.

Персональные пенсии в 2017 году будут получать 2 экс-президента и 95 экс-депутатов Армении.

В 2017 году получателей персональных пенсий будет 623, вместо 625 в 2016 году. Средний размер их пенсии составит 740 долларов.