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    Обнародована программа визита вице-президента США в Турцию

    Встречи пройдут в закрытом для прессы режиме

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита вице-президента США Джо Байдена в Турцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, к концу визита он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    По прибытии в Анкару Джо Байден отправится в Великое национальное собрание Турции (TBMM), где пройдет встреча с председателем парламента Исмаилом Кахраманом в закрытом для прессы режиме.

    После встречи он осмотрит здание TBMM, подвергнувшееся бомбардировке в ходе попытки переворота 15 июля.

    После обеда Джо Байден встретится один на один с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом в резиденции Чанкая. По итогам встречи будет сделано заявление для прессы.

    Турецкий лидер примет американского гостя в своей резиденции. Встреча состоится в закрытом режиме, однако до ее начала представителям СМИ предоставят возможность сделать фото.

    Отметим, что Джо Байден отправится в Турцию 24 августа. Визит завершится вечером того же дня. 

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