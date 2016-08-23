Обнародована программа визита вице-президента США в Турцию

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита вице-президента США Джо Байдена в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, к концу визита он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По прибытии в Анкару Джо Байден отправится в Великое национальное собрание Турции (TBMM), где пройдет встреча с председателем парламента Исмаилом Кахраманом в закрытом для прессы режиме.

После встречи он осмотрит здание TBMM, подвергнувшееся бомбардировке в ходе попытки переворота 15 июля.

После обеда Джо Байден встретится один на один с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом в резиденции Чанкая. По итогам встречи будет сделано заявление для прессы.

Турецкий лидер примет американского гостя в своей резиденции. Встреча состоится в закрытом режиме, однако до ее начала представителям СМИ предоставят возможность сделать фото.

Отметим, что Джо Байден отправится в Турцию 24 августа. Визит завершится вечером того же дня.