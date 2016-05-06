Обнародована повестка чрезвычайного съезда правящей партии Турции

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Правящая Партия справедливости и развития Турции (ПСР) объявила повестку второго чрезвычайного съезда партии.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в повестку дня съезда включено 10 вопросов.

На съезде будут рассмотрены организационные вопросы, одним из которых станет избрание председателя партии.

Согласно программе, если не будет собрано достаточное количество голосов, съезд будет перенесен на 23 мая с той же повесткой.

Отметим, что съезд ПСР начнется 22 мая в 12:00 по бакинскому времени в центре Anakar Spor в квартале Доганбей (Анкара).