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Обнародована обновленная информация по магнитуде землетрясения в Турции

Обнародована обновленная информация по магнитуде землетрясения в Турции Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, имело силу 7,7 балла, а не 7,4, как было объявлено ранее.
В регионе
6 февраля 2023 г. 14:04
Обнародована обновленная информация по магнитуде землетрясения в Турции

Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, имело силу 7,7 балла, а не 7,4, как было объявлено ранее.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении турецкой обсерватории Кандилли университета Богазичи и Института сейсмологических исследований.

Согласно информации, сила землетрясения была уточнена позже. Согласно заявлению, после проведенного расследования было установлено, что сила подземных толчков составила 7,7 баллов.

В районе Пазарджык турецкой провинции Кахраманмараш в 05:26 по бакинскому времени произошло землетрясение, которое ощущалось в окрестностях Кахраманмараша, Хатая, Османие, Адыямана, Газиантепа, Шанлыурфы, Диярбакыра, Малатьи и Аданы, в том числе в Анкаре.

В результате землетрясения погибли не менее 284 человека, 2 323 получили ранения, 1 710 зданий были полностью разрушены.

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Версия на азербайджанском языке İnstitut: "Türkiyədə baş vermiş zəlzələ 7,4 deyil, 7,7 bal gücündə olub"

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