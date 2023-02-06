Обнародована обновленная информация по магнитуде землетрясения в Турции

Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, имело силу 7,7 балла, а не 7,4, как было объявлено ранее.

Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, имело силу 7,7 балла, а не 7,4, как было объявлено ранее.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении турецкой обсерватории Кандилли университета Богазичи и Института сейсмологических исследований.

Согласно информации, сила землетрясения была уточнена позже. Согласно заявлению, после проведенного расследования было установлено, что сила подземных толчков составила 7,7 баллов.

В районе Пазарджык турецкой провинции Кахраманмараш в 05:26 по бакинскому времени произошло землетрясение, которое ощущалось в окрестностях Кахраманмараша, Хатая, Османие, Адыямана, Газиантепа, Шанлыурфы, Диярбакыра, Малатьи и Аданы, в том числе в Анкаре.

В результате землетрясения погибли не менее 284 человека, 2 323 получили ранения, 1 710 зданий были полностью разрушены.