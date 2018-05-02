Обнародована дата выборов нового премьера Армении

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Выборы нового премьер-министра Армении назначены на 8 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении спикера парламента Армении Ара Баблояна.

"8 мая в 12:00 на специальном заседании парламента Армении начнется обсуждение вопроса о выборах премьер-министра Республики Армения", - говорится в заявлении Ара Баблояна.