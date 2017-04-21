Обнародована дата визита Эрдогана в Россию

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган нанесет визит в Россию 3 мая. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе турецкого лидера.

Никаких дополнительных подробностей визита не сообщается.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что президенты РФ и Турции обсуждали возможность встречи в ближайшее время в ходе телефонного разговора. Диписточник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Эрдоган в начале мая может посетить Россию, возможны переговоры с российским президентом в Сочи.