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    Обнародована дата визита Эрдогана в Россию

    Возможны его переговоры с российским президентом в Сочи

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган нанесет визит в Россию 3 мая. Как сообщает Report, об этом заявили   в пресс-службе турецкого лидера.

    Никаких дополнительных подробностей визита не сообщается.

    Ранее пресс-секретарь  президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что президенты РФ и Турции обсуждали возможность встречи в ближайшее время в ходе телефонного разговора. Диписточник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Эрдоган в начале мая может посетить Россию, возможны переговоры с российским президентом в Сочи.

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