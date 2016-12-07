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    Обнародована дата проведения референдума в Турции в связи с изменением конституции

    Партия справедливости и развития пакет предложений в связи с дополнениями и изменения к конституции представит в ВНСТ не позднее 9 декабря

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Референдум в Турции в связи с изменениями в конституции намечен на 23 апреля 2017 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, Партия справедливости и развития (ПСР) пакет предложений в связи с дополнениями и изменения к конституции представит в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) не позднее 9 декабря.

    Согласно информации, в результате голосования 351 депутатов из оппозиционной Партии националистического движения (MHP) и ПСР изменения к конституции будут приняты в парламенте, после чего законопроекты будет вынесен на всенародное голосование. 

    Отметим, что лидеры ПСР и MHP встретились на прошлой неделе и обсудили изменения и дополнения к конституции.

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