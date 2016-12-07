Обнародована дата проведения референдума в Турции в связи с изменением конституции

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Референдум в Турции в связи с изменениями в конституции намечен на 23 апреля 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, Партия справедливости и развития (ПСР) пакет предложений в связи с дополнениями и изменения к конституции представит в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) не позднее 9 декабря.

Согласно информации, в результате голосования 351 депутатов из оппозиционной Партии националистического движения (MHP) и ПСР изменения к конституции будут приняты в парламенте, после чего законопроекты будет вынесен на всенародное голосование.

Отметим, что лидеры ПСР и MHP встретились на прошлой неделе и обсудили изменения и дополнения к конституции.