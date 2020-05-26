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Обнародована дата проведения Парада Победы в Москве

Обнародована дата проведения ​Парада Победы в Москве

Парад Победы в Москве пройдет 24 июня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данное решение принял президент Росиии  Владимир Путин. 

Он также предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля в день ВМФ страны.

Путин приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах. 

Отметим, что запланированный на 9 мая парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесен из-за пандемии коронавируса. 

9 мая в Москве состоялся лишь воздушный парад. 

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