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    Обнародована дата переговоров между Турцией и США

    Советник министерства иностранных дел Турции Умит Ялчын 30 марта посетит США

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Советник министерства иностранных дел Турции Умит Ялчын 30 марта посетит США для обсуждения вопроса с сирийской областью Манбидж, которая находится под контролем террористов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, он встретится с заместителем госсекретаря США.

    Отметим, что 19 марта планировался визит в США министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Однако отправка в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона стала причиной переноса данного визита.

    Напомним, что Манбидж сейчас контролируется военнослужащими США и террористическими РПК/YPG-PYD. Официальная Анкара заявляет, что войдет в данную территорию, требует от Вашингтона вывести террористов из Манбиджа.

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