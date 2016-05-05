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    Обнародована дата чрезвычайного съезда правящей партии Турции

    Прощальное собрание длилось 40 минут

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 22 мая пройдет чрезвычайный съезд правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР). 

    Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ. 

    Отмечается о проведении сегодня во главе с председателем партии Ахметом Давутоглу заседания Правления ПСР. Прощальное собрание длилось 40 минут. На нем Правлением было принято решение о проведении 22 мая чрезвычайного съезда Партии справедливости и развития. На собрании Ахмет Давутоглу не планирует выдвигать своей кандидатуры. 

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