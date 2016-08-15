​Обнародован состоящий из трех пунктов план Турции по урегулированию сирийского кризиса

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Турция располагает состоящим из трех пунктов планом, связанным с урегулированием сирийской проблемы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в интервью журналистам премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что они очень близки к решению сирийской проблемы.

"Мы решим проблему вместе с силами, имеющими интерес в регионе", - сказал премьер-министр и перечислил принципы, выдвинутые Турцией в связи с урегулированием вопроса:

"1. Будет защищена территориальная целостность Сирии. Другими словами, вопрос создания в этой стране государства, находящегося под влиянием PYD (сирийское крыло террористического ПКК - Report) обсуждаться не будет;

2. На новом этапе не будет создано государства, опирающегося на превосходство одного из этнических, региональных вопросов и пр. Если не будет создано государство на основе религиозной ветви, значит, Башар Асад не останется долгое время на политической арене;

3. Самым главным и представляющим для Турции важное значение пунктом является возвращение сирийских беженцев. С момента начала решения кризиса, на основе установленной программы, приступят к процессу возвращения сирийских беженцев, разместившихся в Турции и других странах региона".