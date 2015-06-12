Обнародована зарплата, которую будет получать Михаил Саакашвили в Украине

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Новый губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, согласно штатному расписанию, будет получать ежемесячно 5644 гривен, или же 267 долларов в соответствии с текущим курсом валют.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом, отвечая на запрос украинского политолога Глеба Каневского, заявили из соответствующей структуры Одесской области. Зарплата установлена в соответствии с решением Кабмина Украины от 14 февраля 2015 года.

Отметим, что по указу президента Украины Петра Порошенко, 30 мая этого года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области.