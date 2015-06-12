Обнародована зарплата, которую будет получать Михаил Саакашвили в Украине

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Новый губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, согласно штатному расписанию, будет получать ежемесячно 5644 гривен, или же 267 долларов в соответствии с текущим курсом валют.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом, отвечая на запрос украинского политолога Глеба Каневского, заявили из соответствующей структуры Одесской области. Зарплата установлена в соответствии с решением Кабмина Украины от 14 февраля 2015 года.
Отметим, что по указу президента Украины Петра Порошенко, 30 мая этого года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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