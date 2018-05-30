Обнародован план очистки Манбиджа от террористической РПК

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Между США и Турцией достигнуто техническое соглашение о выходе террористической группировки РПК/YPG-PYD с запада реки Евфрат (сирийский регион Манбидж).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, соглашение будет объявлено после встречи между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео, которая состоится 4 июня в Вашингтоне.

Соглашение состоит из трех этапов. На первом этапе, в течение 30 дней с момента подписания соглашения между сторонами (с 4 июня) террористы РПК/YPG-PYD покинут Манбидж. На втором и третьем этапах, спустя 45 дней с момента подписания соглашения, военнослужащие, разведчики Турции и США расследуют эту территорию. В течение последующих 60 дней с 4 июня в Манбидже будет сформирован орган управления из местных жителей.

Отметим, что Манбидж относится к сирийской провинции Алеппо. РПК/YPG-PYD в 2016 году при поддержке США оккупировало территорию, очистив от ИГИЛ. Сообщается, что 90% населения Манбиджа составляют арабы.