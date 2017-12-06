Обитатель палаточного городка у Верховной рады Украины: Мы в любой момент готовы обороняться - ФОТОРЕПОРТАЖ - ВИДЕО

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Киев. 6 декабря. REPORT.AZ/ Под Верховной Радой собираются митингующие, но их количество не превышает 150-200 человек.

Как сообщает корреспондент украинского бюро Report, в настоящее время ситуация спокойная, на сцене выступают представители духовенства и желающие. Лидеров палаточного городка или "Руха новых сил" нет, но только что прибыл Давид Сакварелидзе - экс-прокурор Одесской области, соратник Саакашвили.

"Думаю, нас поддерживают и в Азербайджане, ведь мы очень близкие народы", - заявил Сакварелидзе в комментарии Report.

"Относительно обвинений Саакашвили в получении денег с России - вспомните случай, когда тот же Арсен Аваков распространял фейк, на котором на видео встречи Януковича с российским миллиардером прилепили изображение головы Саакашвили и тоже бросали обвинения в сотрудничестве с Россией", - отметил Давид Сакварелидзе.

По его словам, сегодня вечером собирается митинг, его цели те же - смена государственных элит и ограничение полномочий президента.

Также Report пообщался с очевидцем утреннего столкновения между правоохранительными органами и сторонниками Саакашвили, разбившими палаточный городок у Верховной Рады.

"Мы в любой момент готовы обороняться. По сути, сегодня утром был наибольший штурм с 20 ноября. Они в основном отвлекали наше внимание и нацелились на одну палатку - они думали что там находится Саакашвили, но мы там давали ночлег митингующим с Сумской области", - рассказал боец батальона "Донбасс".