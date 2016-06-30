Обезврежены террористы-смертники, планировавшие взрывы в Анкаре и Адане

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Обезврежены два террориста-смертника, незаконно пересекшие сирийско-турецкую границу и планировавшие взрывы в Анкаре и Адане.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, после пересечения границы незаконным путем они пытались бежать, не обращая внимание на предупреждения. После этого они были обезврежены.

В результате проведенных расследований было установлено, что оба террориста были гражданами Сирии и состояли в связи со сторонником террористической группировки ИГИЛ Мустафой Демиром под кодовым именем "Абу Али". Одного из них звали Мухаммад Араб, а другого - Муханад Халид. У Мухаммада Араба был найден билет, подтверждающий, что он прилетел в Камышлы из сирийской столицы Дамаска 21 июня 2016 года.