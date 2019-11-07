Глава ФСБ: Совместно с партнерами из Азербайджана и других стран пресекли деятельность 13 ячеек террористических структур

Российские спецслужбы совместно с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана выявили и пресекли деятельность 13 ячеек международных террористических структур, задержали 138 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств СНГ в Ташкенте.

"Одной из первостепенных задач является обеспечение безопасности южных границ государств Содружества. Считаем необходимым наращивать интенсивность совместных мероприятий по нейтрализации угроз со стороны закрепившихся в Афганистане структур ИГИЛ и "Аль-Каиды", - заявил А.Бортников.

Второй задачей спецслужб директор ФСБ назвал обращение повышенного внимания на совершенствование мер противодействия распространению в интернете идеологии терроризма и экстремизма.

Также глава ФСБ рассказал о результатах сотрудничества со спецслужбами стран Содружества.

"За период с мая по октябрь партнерскими спецслужбами поставлены на пограничный контроль более 200 граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим и религиозно-экстремистским организациям", - сообщил А.Бортников.