Объемы перевозки украинского зерна по Черному морю составят от 2 до 5 млн тонн в месяц

Объемы перевозки по Черному морю зерна с Украины в месяц составят от 2 до 5 млн тонн.

Объемы перевозки по Черному морю зерна с Украины составят от 2 до 5 млн тонн в месяц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил действующий в Стамбуле Совместный координационный центр (СКЦ).

С началом полномасштабной реализации инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины экспортные возможности трех портов Украины в месяц могут составить от более 2 млн тонн до 5 млн тонн", - говорится в сообщении СКЦ. В нем отмечается, что зерновые с Украины поставляются по всему миру.

СКЦ также сообщил, что перевозки зерна с Украины осуществляются по морскому гуманитарному коридору протяженностью 111 морских миль и шириной 3 мили. Суда, занятые в перевозках таких грузов, должны соблюдать границы коридора.