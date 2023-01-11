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Объем поступившей в турецкую разведку информации резко возрос

Объем поступившей в турецкую разведку информации резко возрос В прошлом году Национальная разведывательная организация Турции (MIT) получила 106 тыс. сообщений о террористических организациях, хотя в 2021 году данный показатель составлял 75 тыс.
В регионе
11 января 2023 г. 06:59
Объем поступившей в турецкую разведку информации резко возрос

В прошлом году Национальная разведывательная организация Турции (MIT) получила 106 тыс. сообщений о террористических организациях, хотя в 2021 году данный показатель составлял 75 тыс.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в органах безопасности.

По их сведениям, на основании 7 тыс. сообщений были проведены соответствующие операции, в том числе против террористических организаций FETÖ, PKK/YPG и ИГИЛ.

Наряду с этим, возрос интерес людей, желающих сотрудничать с турецкими органами разведки. Так, за отчетный период через сайт организации поступило 12 372 обращений от таких лиц. Двумя годами ранее, подчеркивает "Анадолу", эта цифра составляла порядка 5 тыс. То есть, за указанный период количество желающих работать на турецкую разведку увеличилось почти в 2,5 раза.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il MİT-ə daxil olan məlumatların sayı kəskin artıb

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