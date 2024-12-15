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Объем экспорта из Турции в Кыргызстан достиг рекордного уровня

Объем экспорта из Турции в Кыргызстан достиг рекордного уровня Турция экспортировала в Кыргызстан в ноябре товары на рекордную сумму в 88,4 млн долларов.
В регионе
15 декабря 2024 г. 14:17
Объем экспорта из Турции в Кыргызстан достиг рекордного уровня

Турция в ноябре этого года экспортировала в Кыргызстан товары на рекордные 88,4 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TİM).

Согласно данным, основная часть поставок приходится на долю ювелирной промышленности (37,9 млн долларов), затем следует готовая одежда и текстиль (8,5 млн долларов), химические вещества и конечная продукция (8,1 млн долларов), автопромышленность (7,2 млн долларов) и т.д.

"Турция продолжает бить рекорды экспорта на альтернативных рынках. Укрепление отношений со странами региона дает свои плоды и вносит значительный вклад в объемы двусторонней торговли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан в прошлом месяце между двумя странами было подписано 19 соглашений. Товарооборот в прошлом году приблизился к 2 млрд долларов, и Турция входит в пятерку крупнейших инвесторов Кыргызстана.

Экспорт Турции в Кыргызстан в ноябре вырос на 27,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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