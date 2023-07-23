Объем денежных переводов из России в Армению снизился

Россияне стали совершать меньше денежных переводов в Грузию, Казахстан и Армению.

Россияне стали совершать меньше денежных переводов в Грузию, Казахстан и Армению.

Как передает Report , об этом сообщает РБК.

Так, за май 2023 года россияне перевели $625,9 млн в Грузию, Казахстан и Армению. Отмечается, что нынешний объем переводов снизился на 33% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.

Если сравнивать проценты падения между четырьмя дружественными странами, то больше всех потерял Казахстан. Туда количество российских переводов снизилось на 78 процентов. На втором месте по снижению – Грузия, затем – Кыргызстан. А вот переводы в Армению в минусовые значения не ушли.

Эксперты отмечают, что объём переводов в эти четыре дружественные республики рос с апреля 2022 года. Это было связано, прежде всего, с массовым перемещением релокантов. Пик роста перетока финансов пришёлся на октябрь 2022 года. Тогда россияне перевели 1,1 миллиарда долларов на счета в иностранные банки.

Сейчас финансовый поток иссякает по нескольким причинам - часть релокантов вернулась в Россию, некоторые банки испытывают трудности с системами переводов из-за санкций. И в качестве третьей причины эксперты называют нежелание иностранных банков попадать под вторичные санкции.