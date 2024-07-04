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Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию вырос в первом квартале почти на 15%

Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию вырос в первом квартале почти на 15% По итогам первого квартала 2024 года, объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 14,645 млн долларов США.
В регионе
4 июля 2024 г. 20:29
Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию вырос в первом квартале почти на 15%

По итогам первого квартала 2024 года, объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 14,645 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает BMG.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель вырос на 14,66 процента или на 1,872 млн долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Согласно статистике, доля переводов в Грузию в общем объеме переводов в стране составляет 11,1 процента.

Отметим, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 58,849 млн долларов США.

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