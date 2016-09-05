Обама: США не снимут санкции против России до выполнения минских соглашений

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ США не снимут санкций в отношении России, пока не будут выполнены минские соглашения.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Барак Обама на пресс-конференции на полях саммита стран "Большой двадцатки" (G20).

"Мы также обсуждали Украину. Я ясно дал понять, что пока не будут выполнены минские соглашения, США не снимут санкции, - сказал он. - Важно, чтобы обе стороны в ближайшие недели пришли к соглашению, определили последовательность, при которой этот документ был бы реализован".

1 сентября правительство США в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные.

Список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями.