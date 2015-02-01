Обама: мировое сообщество может подтолкнуть Иран к соглашению

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ У мирового сообщества есть возможность заставить Иран пойти на "приемлемое соглашение" по ядерной программе, заявил президент США Барак Обама в воскресенье в интервью телекомпании CNN.

Он отметил, что готовящийся в конгрессе США новый закон о санкциях против Тегерана "подорвет переговорный процесс".

"Мы должны завершить этот процесс и заставить Иран сказать "да" приемлемому соглашению", - сказал американский президент.

Обама предупредил, что "наложит вето на законопроект о санкциях" в том случае, если он поступит к нему на подпись, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с тем президент подчеркнул, что "если Иран не согласится на приемлемое соглашение", он сразу же примет решение о введении дополнительных санкций против Тегерана.