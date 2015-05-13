​Обама: Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ США имеют ключевые интересы на Ближнем Востоке, а Иран занимается дестабилизацией ситуации в соседних с ним странах. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил президент США Барак Обама в интервью газете "Аш-Шарк Аль-Аусат".

"США имеют ключевые интересы на Ближнем Востоке, включая ответ на внешнюю агрессию, предоставление гарантий на свободный поток энергии и ведение торговли, свободу навигации в международных водах, в том числе в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах", — заявил Обама. При этом президент США добавил, что в интересы Вашингтона входит уничтожение террористических сетей, которые угрожают американцам, а также недопущение разработки оружия массового поражения в регионе.

"Я дал четко понять, что США готовы использовать любые элементы своей силы, чтобы защищать эти интересы", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос газеты о том, что существуют ли опасения относительно роли Ирана в развитии ситуации в Сирии и Йемене, Обама заявил: "Иран явно делает опасные и дестабилизирующие шаги в отношении различных стран региона. Иран — спонсор терроризма… Поэтому страны региона правы в том, что глубоко обеспокоены действиями Ирана".

При этом Обама подчеркнул, что США продолжат применять санкции против Ирана, даже в случае достижения соглашения по иранской ядерной программе, так как "поведение Тегерана безрассудно".