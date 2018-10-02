Объявлены сроки проведения парламентских выборов в Армении

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Досрочные парламентские выборы в Армении должны пройти в декабре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в декабре 2018 года", - цитирует премьера Sputnik Армения.

По данным издания, премьер выступил с подобным заявлением по итогам встречи со спикером парламента Армении Арой Балояном и главой парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном.