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    Объявлены сроки проведения парламентских выборов в Армении

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Досрочные парламентские выборы в Армении должны пройти в декабре.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в декабре 2018 года", - цитирует премьера Sputnik Армения.

    По данным издания, премьер выступил с подобным заявлением по итогам встречи со спикером парламента Армении Арой Балояном и главой парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном.

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