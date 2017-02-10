Объявлена дата проведения референдума в Турции

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал законопроект о дополнениях и изменениях в Конституцию страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, это означает, что референдум пройдет в Турции 16 апреля.

Отметим, что согласно турецким законам, голосование должно пройти по истечении 60-дневного срока с момента подписания законопроекта президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Документ был представлен на подписание президенту 2 февраля. Глава государства в течение 15-ти дней мог бы утвердить проект, или же вернуть его в парламент на повторное обсуждение.

Вчера министр юстиции Турции Бекир Боздаг выдвинул предположение о вероятности проведения референдума в стране 16 апреля.