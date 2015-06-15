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    Дмитрий Песков: Об убийстве российского военнослужащего в Гюмри будет доложено Путину

    В связи с убийством российского солдата задержан его сослуживец

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Сообщение об убийстве российского военнослужащего в армянском Гюмри будет доложено президенту России Владимиру Путину".

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что информация об убийстве появилась недавно. "Пока не могу ответить на ваш вопрос, были ли какие-то доклады (президенту). Безусловно, это сообщение СМИ, и оно войдет в соответствующий дайджест", - сказал представитель Кремля.

    Напомним, в армянском городе Гюмри обнаружен труп российского военнослужащего-срочника 102-ой российской базы Ивана Новикова. В связи с убийством российского солдата задержан его сослуживец.

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