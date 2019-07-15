Объем внешней торговли Грузии снизился на 0,6%

В январе-июне этого года внешнеторговый оборот Грузии составил 5 млрд 968,3 млн долларов.

Как сообщает грузинского бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики страны.

В годовом сравнении внешнеторговый оборот соседней страны уменьшился на 0,6%.

В первой половине этого года экспорт Грузии в годовом сравнении вырос на 11,5% до 1 млрд 775,4 млн долларов, а импорт уменьшился на 4,9% - до 4 млрд 192,9 млн долларов. Торговый дефицит составил 2 млрд 417,4 млн долларов, его доля в общем торговом обороте составляет 40,5%.