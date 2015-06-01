Объем внешнеторгового оборота Армении с Россией снизился вдвое

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Армении с Россией за январь-апрель 2015 года составил 222,5 млн. долларов, снизившись на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Новости-Армения, об этом сообщает Национальная статистическая служба этой страны.

Экспорт Армении в Россию за январь-апрель 2015 года составил около 3,4 млн. долларов против 90,8 млн. долларов того же периода 2014 года, а импорт в Армению из России составил 219,1 млн. долларов.

Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчётный период составил около 273,8 млн. долларов, сократившись на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом торговля со странами ЕС в январе-апреле 2015 года составила около 364,3 млн. долларов (спад на 30%), а торговля с другими странами составила 619,9 млн. долларов (спад на 18%).