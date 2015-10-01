 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Объем трансфертов в Армению в этом году резко сократился

    По сравнению с прошлым годом трансферты сократились на 342 млн. 68 тыс. долларов

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В августе  неторговые трансферты в Армению, переводимые на имена физических лиц, по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года сократились на 44%, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    По сравнению с данными Центробанка Армении в августе 2015г. неторговые денежные переводы составили 87 млн. 220 тыс. долларов (вместо прошлогодних 156 млн. 15 тыс.).

    В целом за 8 месяцев текущего года неторговые трансферты составили 584 млн. 852 тыс. долларов, в прошлом году – 926 млн. 920 тыс. долларов, то есть трансферты сократились на 342 млн. 68 тыс. долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi