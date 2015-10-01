Объем трансфертов в Армению в этом году резко сократился

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В августе неторговые трансферты в Армению, переводимые на имена физических лиц, по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года сократились на 44%, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По сравнению с данными Центробанка Армении в августе 2015г. неторговые денежные переводы составили 87 млн. 220 тыс. долларов (вместо прошлогодних 156 млн. 15 тыс.).

В целом за 8 месяцев текущего года неторговые трансферты составили 584 млн. 852 тыс. долларов, в прошлом году – 926 млн. 920 тыс. долларов, то есть трансферты сократились на 342 млн. 68 тыс. долларов.