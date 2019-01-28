Ежегодный объем поставок российского оружия за рубеж составляет 15 млрд долларов

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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Россия за последние три года продает за рубеж оружия на 15 млрд. долларов ежегодно.
Как передает Report, об этом сообщил в эфире телеканала НТВ глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Он также отметил, что "основная продукция, которая составляет более 50% в области экспорта вооружения, - это авиационная техника".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости