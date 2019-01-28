 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ежегодный объем поставок российского оружия за рубеж составляет 15 млрд долларов

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Россия за последние три года продает за рубеж оружия на 15 млрд. долларов ежегодно.

    Как передает Report, об этом сообщил в эфире телеканала НТВ глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

    Он также отметил, что "основная продукция, которая составляет более 50% в области экспорта вооружения, - это авиационная техника".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi