 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Объем геологоразведочных работ в России заметно сократится в связи с кризисом

    Глава Росгеологии: Ожидается снижение темпов и объемов геологических работ на 10%

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году в России ожидается снижение темпов и объемов геологических работ (ГРР) на 10%. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Росгеологии Роман Панов.

    По его словам, это снижение связано со сложной ситуацией на рынке нефти, а также из-за девальвации российской валюты.

    Он отметил, что уже в 2015 году объемы сухопутной сейсморазведки снизились на 20% к уровню 2014 года, морская сейсморазведка сократилась примерно на 10%.

    В Росгеологии идет сокращение сейсморазведочного флота.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi