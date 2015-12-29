Объем геологоразведочных работ в России заметно сократится в связи с кризисом

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году в России ожидается снижение темпов и объемов геологических работ (ГРР) на 10%. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Росгеологии Роман Панов.

По его словам, это снижение связано со сложной ситуацией на рынке нефти, а также из-за девальвации российской валюты.

Он отметил, что уже в 2015 году объемы сухопутной сейсморазведки снизились на 20% к уровню 2014 года, морская сейсморазведка сократилась примерно на 10%.

В Росгеологии идет сокращение сейсморазведочного флота.