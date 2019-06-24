​Объединенная грузинская оппозиция: Борьба еще не окончена

Объединенная грузинская оппозиция "Сила в единстве" прокомментировала решение правящей партии "Грузинская мечта" о проведении парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе в 2020 году.

Как сообщает грузинское бюро Report, председатель представленной в структуре Партии единого национального движения Григол Вашадзе заявил, что в Грузии была одержана временная победа.

По его словам, основным требованием оппозиции является отставка министра внутренних дел Георгия Гахария: "То, что происходит сегодня, является результатом борьбы всех граждан Грузии, молодежи и объединенной оппозиции. Однако борьба за превращение Грузии в демократическую страну, соответствующую западным стандартам, еще не закончилась".

Г.Вашадзе также потребовал освободить 305 задержанных во время акции протеста в Тбилиси 20 июня, и наказать всех, кто совершил незаконные действия в ходе разгона протестующих.