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ОАЭ выделили 10 млрд долларов для инвестиций в Турцию

ОАЭ выделили 10 млрд долларов для инвестиций в Турцию ОАЭ выделили 10 млрд долларов для инвестиций в Турцию.
В регионе
24 ноября 2021 г. 20:35
ОАЭ выделили 10 млрд долларов для инвестиций в Турцию

ОАЭ выделили 10 млрд долларов для инвестиций в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре председатель Государственного инвестиционного фонда Абу-Даби Мухаммед Хасан ас-Сувейди.

Ранее в среду стало известно о подписании документов об инвестиционном сотрудничестве между Государственным инвестиционным фондом ОАЭ - Abu Dhabi Developmental Holding (ADQ), Фондом благосостояния Турции и Инвестиционным офисом при администрации президента Турции. Документы были подписаны в ходе визита в Анкару наследного принца столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби и фактического лидера страны Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, который провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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