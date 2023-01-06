ОАЭ передали Украине почти 1,5 тыс. генераторов

ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.

ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

"ОАЭ предоставили Украине вторую партию из 1 300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на 100 млн долларов. Команда Фонда госимущества уже встретила их и направляет в пострадавшие от российской агрессии регионы", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что генераторы будут переданы школам, детским садам, медицинским учреждениям и пунктам обогрева в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.

Первую партию генераторов в количестве 1,2 тыс. единиц ОАЭ передали Украине еще в декабре.